    Künstlerischer Leiter zum 50jährigen Jubiläum des Bardentreffens Nürnberg

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    Pirzkall, Rainer / Mauersberger, Mathias |
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