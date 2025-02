Künstlerin Maqsoodi

"Ich denke immer in Farben"

37:08 Minuten Die Glasmalerin Mahbuba Maqsoodi stammt aus Afghanistan, ist Muslima und entwirft christliche Kirchenfenster. © picture alliance / dpa / Sven Hoppe

Sie ist fasziniert von Farben, von Licht, von Spiritualität. All das fließt in die Kunst von Mahbuba Maqsoodi ein. Die Deutsch-Afghanin gestaltet Fenster in Kirchen. Kunst, so die Malerin, sei universell – jenseits von Glauben und Politik.