Florian Havemann

Der selbsterklärte Dilettant

40:37 Minuten Der 1952 geborene Florian Havemann ist Schriftsteller, Maler und Komponist. Er ist der Sohn von Karin von Trotha und dem DDR-Regimekritiker Robert Havemann. © imago / Tagesspiegel / Doris Spiekermann-Klaas

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Mit 16 saß er in der DDR im Gefängnis, mit 19 gelang Florian, dem Sohn des Regimekritikers Robert Havemann, in einem Lkw die Flucht. Heute malt er Bilder, dreht Filme und schreibt umfangreiche Bücher, die er im eigenen Verlag herausbringt.