Aber auch die positiven Gefühle sind wichtig: Psychologin Isabella Helmreich vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz rät dazu, zu üben, positive Emotionen bewusst zu empfinden und auf dieser Basis mit Optimismus und Zuversicht in die Welt zu schauen.

So kann man die Motivation hinter eigenen Haltungen besser erkennen. Denn wenn man ein Bedürfnis als bedroht empfindet – beispielsweise nach Sicherheit, nach Kontrolle oder nach Mitbestimmung - kann sich das auf die eigene Haltung auswirken: Möglicherweise lehnt man bestimmte Dinge ab, um nicht die Erfüllung des eigenen Bedürfnisses zu gefährden. Durch diese Reflexion ist es möglich, besser zu erkennen, ob die eigene Reaktion in Form der ablehnenden Haltung tatsächlich sinnvoll ist oder nicht.

Das könne auch den eigenen Blick über Deutschland hinaus weiten, in Richtung Europa oder auch der Welt. Und: Das „könnte auch dazu dienen, dass wir unsere Zukunftsängste relativieren “, so der Sozialwissenschaftler.

Ein Gefühl, das Individuen, aber auch Gesellschaften prägt, ist das von fehlender oder mangelnder Kontrolle. So kann eine einzelne Person beispielsweise weder die Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump beeinflussen – auch nicht, wenn sie Europa betreffen –, noch den Krieg gegen die Ukraine beenden, auch wenn sie sich noch so stark dagegen engagiert.

Wir müssen also lernen, unsere Ohnmacht einerseits auszuhalten. Andererseits können wir - im Rahmen unserer Möglichkeiten - aber auch aktiv werden, um besser mit unserer Ohnmacht umgehen zu können und Selbstwirksamkeit zu erfahren – also, dass wir etwas bewirken können.

Die Nato-Strategieberaterin Florence Gaub sagt dazu: „Sich auf das konzentrieren, was man tun kann.“ Und: Sich nicht erdrücken lassen vom großen Ganzen – indem man sich Pausen und eigene Prioritäten zugesteht: „meine Familie, meine Werte und so weiter“. Und sich bewusst machen, so Gaub: Am Ende des Tages ist es der Job der Entscheidungsträger, Lösungen für die Krisen dieser Welt zu finden.

Auch hier ist Veränderung möglich: Zwar werde Toleranz früh in der kindlichen Entwicklung angelegt, erklärt Pädagogin und Therapeutin Astrid von Friesen. Aber auch Erwachsene könnten ihr Repertoire an zugewandtem Interesse erweitern – am besten in Situationen, in denen Gefühle und Verstand gleichermaßen involviert sind. Beispielsweise, wenn man durch eine Biografie vom Leid einer Gruppe, die man ablehnt, auf authentische Weise erfährt.