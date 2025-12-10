Theaterjahr 2025

Krise oder Aufbruch?

59:01 Minuten
Das Volkstheater in Wien am Arthur Schnitzler Platz 1 zwischen Burg- und Neustiftgasse
Auch in Wien mussten die Kulturhäuser wie hier das Volkstheater sparen. Allerdings war 2025 das Johann-Strauss-Jahr und so gab die Regierung in Östrreich einen 22-Millionen-Euro-Etat auch für Theaterprojekte frei. © IMAGO / Daniel Scharinger
Burkhardt, Susanne; Koch, Vincent; Pesl, Martin Thomas; Philipp, Elena |
Audio herunterladen
Vielerorts endet das Jahr, wie es begonnen hat: mit Kürzungen. Die finanzielle Lage der Theater war das beherrschende Thema 2025. Doch wie schaut es abseits davon aus? Wie behaupten sich Theater und Künstler trotz großer Sorgen um die Zukunft?
Der Theaterpodcast Podcast
Aus dem PodcastDer Theaterpodcast

Podcast hören

PodcastDer Theaterpodcast

Der Theaterpodcast Podcast

Einmal im Monat greift „Der Theaterpodcast“ die wichtigen Debatten rund um das Theater und seine... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zum Thema Theater und Finanzen
Zur Startseite