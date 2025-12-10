Theaterjahr 2025

Krise oder Aufbruch?

59:01 Minuten Auch in Wien mussten die Kulturhäuser wie hier das Volkstheater sparen. Allerdings war 2025 das Johann-Strauss-Jahr und so gab die Regierung in Östrreich einen 22-Millionen-Euro-Etat auch für Theaterprojekte frei. © IMAGO / Daniel Scharinger

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Vielerorts endet das Jahr, wie es begonnen hat: mit Kürzungen. Die finanzielle Lage der Theater war das beherrschende Thema 2025. Doch wie schaut es abseits davon aus? Wie behaupten sich Theater und Künstler trotz großer Sorgen um die Zukunft?