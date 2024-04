Ukraine-Konferenz

Russische Kriegsverbrechen sollen geahndet werden

07:49 Minuten In der Ukraine sammeln zahlreiche Initiativen Material über russische Kriegsverbrechen. © picture alliance / Anadolu / Wolfgang Schwan

Beck, Marieluise · 02. April 2024, 07:40 Uhr

In der Ukraine sei der Wunsch nach Gerechtigkeit sehr groß, sagt Marieluise Beck vom "Zentrum Liberale Moderne" in Berlin. Bei einer Ukraine-Konferenz in den Niederlanden wird beraten, wie russische Kriegsverbrechen verfolgt werden können.