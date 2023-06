Kriegsalltag im Krankenhaus

Weinen, wenn es niemand sieht

36:56 Minuten Das medizinische Personal im Kinderkrankenhaus Okhmatdyt in Lwiw habe ihn mit seinem Mut und seiner Resilienz tief beeindruckt, sagt Carl Gierstorfer. © picture alliance / dpa / Jens Kalaene

Dräger, Utz · 18. Juni 2023, 11:06 Uhr

Filmemacher Carl Gierstorfer zeigt in einer Doku den Kriegsalltag der Ärztin Wira Primakowa in einem Kinderkrankenhaus in Lwiw und das Schicksal ihrer jungen Patientinnen und Patienten. Der Film ist in den Mediatheken von ARD und Arte zu sehen.