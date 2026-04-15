Krieg im Sudan

Der Vorwurf des Völkermords in Al-Faschir

27:44 Minuten Bild der Zerstörung in Al-Faschir in der Region Darfur: Waren die von der RSF-Miliz begangenen Massentötungen ein Völkermord? © imago / Xinhua / Coordination of Resistance Committees in El Fasher

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Millionen Menschen sind im Sudan vertrieben, unzählige Menschen leiden Hunger. Die UN spricht von einer humanitären Katastrophe. Brutal eskalierte die Gewalt im Landesteil Darfur, als die RSF-Miliz im Oktober 2025 die Stadt Al-Faschir einnahm.