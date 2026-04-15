Krieg im Sudan

Der Vorwurf des Völkermords in Al-Faschir

27:44 Minuten
In Al Faschir sieht man auf diesem Foto von einem Haus nur noch brennende Trümmer und Teile der Grundmauern, die noch ca. einen Meter hoch stehen. Eine Person in einer weißen Hose schaut auf die kohlenden Trümmer.
Bild der Zerstörung in Al-Faschir in der Region Darfur: Waren die von der RSF-Miliz begangenen Massentötungen ein Völkermord? © imago / Xinhua / Coordination of Resistance Committees in El Fasher
Simone Schlindwein, Samy Guessabi, Katja Bigalke |
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Millionen Menschen sind im Sudan vertrieben, unzählige Menschen leiden Hunger. Die UN spricht von einer humanitären Katastrophe. Brutal eskalierte die Gewalt im Landesteil Darfur, als die RSF-Miliz im Oktober 2025 die Stadt Al-Faschir einnahm.
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