Mullahs unter Druck

Gibt es Hoffnung für den Iran?

54:07 Minuten
An Iranian man holds up a portrait of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei during a rally in Tehran, Iran, on March 1, 2026, following the confirmation of Ayatollah Khamenei's death by state TV
"Eines der korruptesten Länder der Welt": Das iranische Regime schlägt in einem Überlebenskampf wild um sich – doch obwohl es kaum Legitimation oder Unterstützung genießt, wollen sich Experten nicht auf das Ende der "Mullahs" festlegen. © picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl
Rahmlow, Axel
Das iranische Regime hat sich 20 Jahre lang für den aktuellen Krieg gerüstet – dennoch wankt die Macht der Mullahs in Teheran. Was spricht für den Sturz des Regimes, was dagegen?
