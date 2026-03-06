Mullahs unter Druck
Gibt es Hoffnung für den Iran?
"Eines der korruptesten Länder der Welt": Das iranische Regime schlägt in einem Überlebenskampf wild um sich – doch obwohl es kaum Legitimation oder Unterstützung genießt, wollen sich Experten nicht auf das Ende der "Mullahs" festlegen. © picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl
Rahmlow, Axel |
Audio herunterladen
-
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
- Email
Das iranische Regime hat sich 20 Jahre lang für den aktuellen Krieg gerüstet – dennoch wankt die Macht der Mullahs in Teheran. Was spricht für den Sturz des Regimes, was dagegen?