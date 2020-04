Krankenhäuser in der Coronakrise Die Folgen der Fallpauschalen

Gerald Gaß im Gespräch mit Dieter Kassel

Krankenhauspersonal am Limit - offenbar auch eine Folge des Fallpauschalen-Systems. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Je mehr Menschen am Coronavirus erkranken, desto größer wird der Druck in den Krankenhäusern. Auch eine Folge des Fallpauschalen-Systems, sagt Gerald Gaß von der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Seit 2004 werden Behandlungen in deutschen Krankenhäusern über Fallpauschalen abgerechnet – feste Sätze, die die Krankenkassen zahlen und die dazu führen sollten, dass die Kliniken ökonomischer handeln. An vielen Stellen wurde daraufhin gekürzt. Viele meinen, die Engpässe, die nun während der Coronakrise zutage treten, gründen genau darin.

Natürlich habe das Fallpauschalen-System in der Krankenhauslandschaft Spuren hinterlassen, sagt auch der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß. "Da treten jetzt manche Probleme auf, die deutlich werden durch diese besondere Situation, mit der wir jetzt umzugehen haben."

Jahrelang wurde beim Personal gespart

Als Beispiel nannte Gaß die Personalsituation. Die Fallpauschalen hätten über die vergangenen 17 Jahre Anreize gesetzt zu sparen. "Und wenn man dann in eine Situation kommt wie die jetzige, die einfach außergewöhnlich ist, wo man deutlich mehr Personal braucht, dann merkt man sehr schnell, man kommt an seine Grenzen." Es handele sich um "ein System, das bei guten Wetter einigermaßen funktioniert, aber sobald ein Sturm aufkommt, wird es schwierig."

Bereits vor der Krise habe man gegenüber der Politik deutlich gemacht, dass Korrekturen am Fallpauschalen-System erforderlich seien, so Gaß. Erforderlich sei dabei ein guter Mittelweg: "Wir brauchen ein System, das Anreize setzt zu guter Qualität, zu effizienten Prozessen – das aber finanziell so ausgestattet ist, dass wir auch mehr Personal und mehr Investitionen finanzieren können."

(cmk)