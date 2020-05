Kraftwerk-Musiker Florian Schneider ist tot

Der Kraftwerk-Musiker Florian Schneider. (imago/AF Archive/Mary Evans)

Der Musiker Florian Schneider ist tot. Gemeinsam mit Ralf Hütter gründete er die Band Kraftwerk und prägte damit die Geschichte der elektronischen Popmusik maßgeblich.

Der Musiker Florian Schneider ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Dies gab die Plattenfirma Sony unter Berufung auf den Kraftwerk-Musiker Ralf Hütter bekannt. Gemeinsam mit Hütter gründete der Sohn des Architekten Paul Schneider-Esleben 1968 in Düsseldorf die Rockgruppe Organisation. Aus dieser ging kurze Zeit später die Gruppe Kraftwerk hervor.

Mit Alben wie unter anderem "Autobahn" (1974), "Radioaktivität" (1975) und "Trans-Europa Express" (1977) leisteten Kraftwerk unter wechselnden Besetzungen Grundlagenarbeit für die elektronische Popmusik. Das kreative und konzeptionelle Zentrum bildete dabei stets das Duo Hütter/Schneider.

Kraftwerk waren "die Roboter"

Die anfänglichen avantgardistischen Klangwelten des Kraut-Rocks wichen bald einer kühleren Konzeption elektronischer Musik, der sich das Auftreten der Musiker als deutsche Klangingenieure anpasste. Dazu gehörte die Einrichtung des in Musikerkreisen legendären Klingklang-Studios in Düsseldorf, das der nach außen verschlossen und einsilbig auftretenden Band als Rückzugsort diente. Lieder wie "Die Roboter" aus dem Album "Die Mensch-Maschine" (1978) prägten das Image der Band.

Überrollt von den Entwicklungen in der elektronischen Musik, die sie angetreten haben, wurde es um Kraftwerk ab den späten 80er-Jahren still. Ein Comeback gelang 1999 zur Expo2000, zu der Kraftwerk ein Promo-Stück lieferten. 2003 folgte das Album "Tour de France". Seitdem verwalten Kraftwerk ihren künstlerischen Nachlass in Form von Katalog-Wiederveröffentlichungen und Retrospektive-Konzerten.

Auf Solo-Pfaden

1998 wurde Florian Schneider zum Professor für Medienkunst und Performance an die Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe berufen. 2009 verließ er Kraftwerk ohne nähere Angaben von Gründen die Band. Seitdem führt Ralf Hütter alleine mit drei weiteren Musikern fort. Pflegte Schneider zu Kraftwerk-Zeiten noch gemäß des Band-Images ein unterkühltes Auftreten, gab er sich nach seinem Abschied aus der Band in der Öffentlichkeit deutlich gelassener.

2015 veröffentlichte er den Song "Stop Plastic Pollution". (thg)