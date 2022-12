Koskys „Turandot“ in Amsterdam

Brutal, desillusionierend und spektakulär

Im Opernhaus in Amsterdam feierte Regisseur Barrie Kosky mit einer Inszenierung von Puccinis letzter Oper "Turandot" Premiere.

Uwe Friedrich im Gespräch mit Sigrid Brinkmann · 02. Dezember 2022, 23:26 Uhr

Regisseur Barrie Kosky entlarvt in seiner Inszenierung von Puccinis letzter Oper "Turandot", wie viel faschistische Ästhetik in diesem Stück aus dem Italien der Mussolini-Zeit steckt. Ein beeindruckender, spektakulärer Abend an der Amsterdamer Oper.