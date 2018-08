Korrespondenten berichten über Vögel

Von Matthias Baxmann

Kolibris oder Papageien - die gibt es bei uns natürlich nicht. (imago / imagebroker)

In Argentinien nisten Papageien in Kirchtürmen. In Los Angeles lassen sich Kolibris beobachten. In Paris gibt es im Vergleich zu anderen Städten recht wenig Vögel. Und in Südafrika muss man schon fragen, welche Vogelarten nicht vorkommen, denn es gibt unglaublich viele.

