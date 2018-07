Korrespondenten berichten über Tierschutz

Ein Affe ist kein Kuscheltier: Der einjährige Amang wird von Tierschützern aus einem Privathaus in Indonesien gerettet. (picture alliance / dpa / Dedi Sinuhaji)

Tierschutz scheint vor allem ein europäisches Thema zu sein. In Japan dagegen sind Tiere zum Essen und zum Kuscheln da – Rechte haben sie keine. Auch in Mexiko ist Tierschutz kein besonders ausgeprägtes Thema. Und in Kenia geht es vor allem um Wildtierschutz.

Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Wonach sollen wir unsere Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten fragen? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge an alltag.anders@deutschlandradio.de.