Korrespondenten berichten über Taschendiebe

Von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt

In Singapur wird das nicht passieren, denn dort gilt Stehlen als sozial geächtet. (dpa / picture alliance / Arno Burgi)

In London kursiert eine Liste, an welchen U-Bahnhöfen am meisten gestohlen wird. In Singapur kann man sein Portemonnaie liegen lassen, ohne dass es verschwindet. Nairobi dagegen trägt einen berüchtigten Spitznamen.

