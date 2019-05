Korrespondenten berichten über Stadtrundfahrt

Von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt

Oft gesehen in der spanischen Hauptstadt: Ein roter Touristenbus an der Prachtstraße Gran Vía und Calle de Alcala in Madrid. (picture alliance/dpa/imageBROKERStefan Kiefer)

Die bekannten roten Doppeldeckerbusse kutschieren auch in Madrid die Touristenmassen umher. In Mexiko-Stadt werden Besucher und Besucherinnen auf der Stadtrundfahrt mit Schnaps versorgt und in Schweden – ist alles ganz anders.

Oliver Neuroth in Madrid:

Auch hier in Madrid fahren diese roten Doppeldeckerbusse quer durch die Stadt. Die sieht man wirklich alle zwei, drei Minuten. In Madrid gibt es viele Touristenbusse mit offenem Verdeck. Und wenn Urlauber oben sitzen, dann sind sie oft falsch gekleidet. Denn in Madrid wird es gern mal 38 bis 40 Grad Celsius. Wer da nicht seinen Kopf schützt, der kommt da mit hochrotem Kopf wieder raus. Ich habe von einem Freund gehört, der in der Reiseführerbranche arbeitet, dass die Chinesen aktuell sehr gern nach Spanien kommen, weil sie die spanische Küche so mögen. Weil diese Küche sehr viel Fleisch beinhaltet und Reis – Paella zum Beispiel. Deswegen lieben die Chinesen Spanien als Reiseland.

Lena Bodewein in Singapur:

Singapur ist ein beliebter Zwischenstopp. Und dann gibt es zum einen die Busse, die Singapurs Attraktionen abklappern. Dieses "Hop-on/Hop off"-Modell. Die meisten Touristen in Singapur haben eine Uniform. Hosen, an denen man die Beine abmachen kann. Viel Sonnenmilch. Und meistens schiwtzen sie ganz fürchterlich, weil sie machen das, was kein Singaporer macht: Sie gehen mittags raus. Das macht man einfach nicht. Das ist das klare Erkennungszeichen der Touristen.

Björn Blaschke in Kairo:

In Kairo gibt es natürlich das Highlight – Pyramiden. Die Touristen, die sich die Pyramiden ansehen, werden mit Bussen dort hingefahren. Ich sehe das am Wochenende, dass da große Reisegruppen von Ägyptern sogar hinfahren und ihr Land kennenlernen. Auch die kommen grundsätzlich im Reisebus. In Kairo ist der Kulturtourismus nicht so richtig verbreitet. Wenn Kulturtouristen kommen, dann fliegen die nach Luxor.

Christina Fee Moebus in Mexiko:

In Mexiko-Stadt gibt es unglaublich viele Touristenbusse. Die sind rot, das sind Doppeldeckerbusse. Und dann schlängeln die sich durch die engen Gassen. Es gibt – die sind besonders beliebt – Meskal-Touren. Meskal ist ein Schnaps, der aus dem Fruchtfleisch verschiedener Agavenarten gemacht wird. Und dann gibt es Touren in Mexiko-Stadt, dann können die Touristen schön einen Schnaps nach dem anderen ausprobieren. Da steigt dann auch die Stimmung.

Carsten Schmiester in Stockholm:

In Stockholm sind die meisten Touristen im Sommer da. Aber im Sommer sind keine Stockholmer mehr in Stockholm. Der Sommer ist etwas Heiliges und den verbringt man im Wald und am See, aber nicht in der großen Stadt. Es gibt einen Spruch in Schweden, der heißt: Wahre Freunde besuchen dich im Winter. Schweden ist für alle Leute dieses wunderbare Land, wo die Sonne nicht untergeht. Der Himmel ist blau, das Wasser warm. Alles voller Schiffe und netter Menschen. Das stimmt. Aber das stimmt nur 100 Tage im Jahr. Und die anderen Tage ist es so, als ob man im Kühlschrank lebt, und die Lampe ist kaputt.

