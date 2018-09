Korrespondenten berichten über Dialekte

Nicht in allen Ländern gibt es Dialekte, aber in sehr vielen. (Trung Thanh / Unsplash)

In China gibt es hunderte Dialekte, in Südafrika dagegen kaum welche - weil es hier so viele Sprachen gibt. Die Argentinier sind überzeugt, dass ihre Variante des Spanischen die richtige ist, während die übrigen Südamerikaner sich darüber lustig machen. Aspekte der 300. Folge von "Alltag anders".

Alltag anders - auch heute wieder zusammengestellt von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt.