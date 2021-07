Kompressor Deluxe Das Kino ist wieder da!

Moderation: Massimo Maio

Riesenmonster im Clinch - nur im Kino kommt das richtig gut. Ob "Godzilla vs. Kong" etwas taugt, erzählt Monsterfilmexperte Jörg Buttgereit. (picture alliance/Associated Press/Warner Bros.)

Wie aufregend: Mit satten 28 Filmstarts öffnen an diesem 1. Juli die Kinos nach dem Lockdown wieder ihre Säle, natürlich mit Sicherheitsabstand und Hygienekonzept. Wie geht es nun weiter? Wir stellen die wirklich wichtigen Fragen!

Licht aus, Film ab! Ab heute geht es wieder raus aus der Sofaecke, rein in den Kinosessel. Deutschlandweit starten die Kinos wieder nach der Pandemie.

Was hat das Pandemiejahr mit den Kinos gemacht? Ist die Streamingkonkurrenz gewachsen? Konnten die großen Multiplexe und die kleine Programmkinos überleben? Wie sehr wurde dieser dunkle, geteilte Raum "Kino" vermisst? Und gibt es jetzt plötzlich so viele Filmstarts, dass wir den ganzen Sommer in abgedunkelten Sälen verbringen sollten?

Fragen, die wir in dieser Kompressor-Sondersendung Leopold Winterhalder (Kinobetreiber in der Provinz), Jörg Buttgereit (Filmkritiker und Filmemacher) und unsere Filmredakteurin Susanne Burg stellen.