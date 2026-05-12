Kompositionssklasse der Freiburger Musikhochschule

Wovon sprechen wir, wenn wir vom Komponieren reden?

54:46 Minuten © Deutschlandradio

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Ein Blick in die Werkstatt des Kompositionsunterrichts von Johannes Schöllhorn: Was reflektieren Lehrer und Schüler (gemeinsam)? Worüber (und wie) wird gesprochen?