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Deutschlandfunk Nova
Kompositionssklasse der Freiburger Musikhochschule
Wovon sprechen wir, wenn wir vom Komponieren reden?
54:46 Minuten
© Deutschlandradio
Reineke, Loenie
|
12. Mai 2026, 00:05 Uhr
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Ein Blick in die Werkstatt des Kompositionsunterrichts von Johannes Schöllhorn: Was reflektieren Lehrer und Schüler (gemeinsam)? Worüber (und wie) wird gesprochen?
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