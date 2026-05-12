    Kompositionssklasse der Freiburger Musikhochschule

    Wovon sprechen wir, wenn wir vom Komponieren reden?

    54:46 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur Neue Musik
    © Deutschlandradio
    Reineke, Loenie |
    Ein Blick in die Werkstatt des Kompositionsunterrichts von Johannes Schöllhorn: Was reflektieren Lehrer und Schüler (gemeinsam)? Worüber (und wie) wird gesprochen?
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