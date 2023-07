Komponisten und das Meer: Antonio Vivaldi (5/6)

Ein Kind des Meeres

In Venedig wurden Holzdiebe zu Vivaldis Zeiten auf das Härteste bestraft, weil der Baustoff für die Sicherung der Stadt gegen das Meer dringend gebraucht wurde.

Cornelia de Reese · 13. Juli 2023, 11:18 Uhr

Antonio Vivaldi wurde in Venedig geboren und lebte viele Jahre in der Lagunenstadt, die eine der größten Musikmetropolen Europas war. Hier war Vivaldi Violinstar und Komponist, der Auge und Ohr immer am Meer hatte.