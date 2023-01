Komponist Gavin Bryars

Musik, um an die Gefühle der Menschen heranzukommen

06:33 Minuten Gavin Bryars in einer Aufnahme von1969. Der Komponist bereitet ein Konzert in der Royal Festival Hall in London vor. © Getty Images / Harry Todd

Von Götz Steeger · 16. Januar 2023, 11:20 Uhr

Gavin Bryars wurde mit "The Sinking Of The Titanic“ berühmt. "Ich habe mir vorgestellt, wie das geklungen hat, als das Orchester versank", erklärt der Komponist. Heute wird Bryars 80 und blickt auf ein reiches Gesamtwerk.