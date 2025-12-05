Kommentar zum ESC

Wider die Instrumentalisierung der Kunst

JJ holte den ESC in Basel nach Österreich: Den Wettbewerb in Wien werden wegen der Teilnahme Israels wohl mindestens vier Länder boykottieren

Weil die EBU Israel nicht boykottiert, inszenieren jetzt mindestens vier Länder ihre eigene ESC-Boykott-Aktion. Waren wir da nicht schon mal weiter? Ein Plädoyer für die vergessene Erkenntnis, dass Kunst sich nicht instrumentalisieren lassen muss.