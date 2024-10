Selbstbestimmungsgesetz

Türöffner für soziale Teilhabe

Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein Gewinn für die trans community, meint Christine Bratu.

Am 1. November tritt das neue Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Gut so, meint Christine Bratu: Solange das Geschlecht noch willkürlich den Zugang zu gesellschaftlichen Praktiken beschränkt, sollten wir es wenigstens selbst wählen können.