Fußball kann also das Land besser machen, lieber DFB und liebe beauftragte Werbeagentur. Mit der täglichen Überdosis an Fußball müsste es dem Land dann ja schon lange so richtig gut gehen und jetzt erst recht. Oder in Anlehnung an Oliver Kahn "besser, immer besser."



Bringt der Fußball denn außerhalb der eigenen Branche mehr Menschen in Arbeit? Sind weniger Menschen hierzulande und vor allem Kinder von Armut betroffen? Fühlen sich weniger Menschen ausgegrenzt? Lindert der Fußball wirklich die Sorgen vieler Menschen um ihre Zukunft?



Fragen, die ein Blick in die täglichen Nachrichten beantwortet.