In diesem Sommer haben KI-Politiker:innen für einige Aufmerksamkeit gesorgt. In den USA ist in dem Bundesstaat Wyoming eine KI zur Bürgermeisterwahl angetreten. Hinter der KI stand der Kandidat Victor Miller, der verspricht: Sollte er die Wahl gewinnen, wird ein individuell angepasster Chatbot die Stadt regieren.