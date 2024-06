Zwar hat etwa jeder vierte Mensch in Deutschland eine Migrationsgeschichte. Dieser Anteil spiegelt sich allerdings nicht in den Sportvereinen wider.

Serie: Doppelpässe - Migration im und durch Sport - Teil 1 Bunt an der Basis, blass an der Spitze

Sieben Jahre später wurden die Vereine nochmals zu dem Thema befragt, allerdings nur mit Antworten in Schätzungsbereichen. Danach gaben nur 6,5 Prozent der Vereine an, einen Anteil an migrantischen Menschen von einem Viertel oder mehr zu haben.