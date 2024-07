Schwarzer Körper und weißer Intellekt? Der Fußball bestärkt Vorurteile, die sich seit der Kolonialzeit hartnäckig halten. Im besten Fall sollten Medien über solche Stereotype aufklären, doch sie tragen zu deren Verbreitung bei. Für eine Studie analysierten Wissenschaftler aus Dänemark und Großbritannien die TV-Kommentare bei 80 Spielen in England, Spanien, Italien und Frankreich. Wenn Kommentatoren über Intelligenz und Arbeitsmoral sprachen, richteten sich mehr als 60 Prozent ihres Lobes an, Zitat, „Spieler mit hellerer Hautfarbe“. Beim Thema Kraft war es fast sieben Mal wahrscheinlicher, dass sie über einen „Spieler mit dunklerer Hautfarbe“ sprachen.

Was sie nicht thematisieren: Die Fußballindustrie verteilt ihre Macht auf mehrere hundert Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte. Die Zahl schwarzer Menschen in diesem Kreis lässt sich an zwei Händen abzählen. Und in Europa sind weniger als zehn schwarze Trainer in den Spitzenligen aktiv.