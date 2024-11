Die Kontrollen, die von den Deutschen wieder eingeführt wurden, machen im polnischen Grenzgebiet gerade sehr viele wütend. Mich auch. Ich lebe seit über 30 Jahren in Słubice und habe mich daran gewöhnt, dass die Brücke über die Oder nicht mehr trennt, sondern verbindet.

Es war normal, dass ich meine Tochter auf ein deutsch-polnisches Gymnasium in Frankfurt schicken konnte und dass die Enkelin meiner Freunde in Frankfurt den Kindergarten besucht. Tausende Arbeitnehmer passieren täglich die Brücke nach Frankfurt, es gibt einen grenzüberschreitenden Linienbus; viele Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe werden vor allem von Kunden aus Deutschland aufgesucht.

All das ist weiterhin möglich. Doch ist plötzlich alles anders: Jedes Wochenende herrscht in Słubice ein verkehrsbedingter Ausnahmezustand. Transportunternehmen drohen, die Grenze zu blockieren, und Verkäufer auf dem Polenmarkt klagen, dass sie nicht mehr so ​​viel verdienen wie vorher.