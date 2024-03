Das Abendmahl auf der Leinwand ist karg. Einige Äpfel, einer aufgeschnitten. Brotkrusten, mit der Hand gebrochen, ohne Butter. Eine größere fahle Birne, eine kleine rote. Über der Stadt hängt eine graue Unwetterwand, die dem weißen Wolkenband am Horizont den Garaus macht. Es wird getrunken. Flaschen stehen unter einem Stuhl. Zwei Männer und eine Frau sitzen an der Tafel, sie trägt ein leuchtend-gelbes Oberteil, es ist Spätsommer. Zwei Frauen stehen. Alle fünf starren ins Nichts. Melancholie regiert. Schutz vorm aufziehenden Sturm? Hier, auf der Dachterrasse mit dem Panoramablick, gibt es ihn nicht.

Der Begriff "Neue Unsachlichkeit", auf Englisch New Subjectivity, kam mir als Bezeichnung für unsere Epoche in den Sinn, während ich Lotte Lasersteins Gemälde „Abend über Potsdam“ betrachtete. 1930 gemalt, während der Blütezeit der schnörkellosesten Kunstrichtung der Weimarer Republik – der Neuen Sachlichkeit.

Lasersteins ungeschönte Darstellung eines letzten Abendmahls hat – mit Blick auf den Aufstieg der boshaft-unsachlichen Nazis – visionäre Züge. Auch für die Malerin selbst. Sie musste Deutschland 1937 verlassen, überlebte in Schweden. Der Versuch, ihre Mutter, die Jüdin war, zu retten, scheiterte. Meta Laserstein wurde 1943 im KZ Ravensbrück ermordet.

Ich habe mich – ein tiefes Erschrecken – in dem Bild erkannt. Sehe meinen Berliner Freundeskreis, der aus aller Welt stammt. Wir wissen derzeit weder ein noch aus. Zwar zeigen wir unsere demokratische Sachlichkeit auf Demonstrationen, was die Schlüsselfiguren der Neuen Unsachlichkeit allerdings nur als Bestätigung ihrer Verschwörungsweltsicht auslegen.

Ja, mir ist klar, dass wir nicht – schon gar nicht global – in einer mit der Weimarer Republik vergleichbaren Epoche leben. Aber dass eine weitsichtige Gesellschaftskritik, wie in Lasersteins Bild, weder den Aufstieg der NSDAP noch Hitlers sogenannte „Machtergreifung“ verhindern konnte, macht mich unsicher. Das bloße Wissen, die Entlarvung haben nicht gereicht. Ich fürchte, dass wir offenen Auges in die Katastrophe taumeln.