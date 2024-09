Die Publizistin Sabine Kebir studierte an der Humboldt-Universität in Berlin Italienisch, Französisch und Russisch und promovierte 1976 zu Antonio Gramsci zum Dr. phil. Sie wanderte 1977 nach Algerien aus und lehrte dort am Institut für Politische Wissenschaft und Kommunikation sowie am Institut für Germanistik der Universität Algier. 1988 übersiedelte Kebir nach Berlin/West und habilitierte 1989 in Politologie. Kebir arbeitet als Sachbuch- und Belletristik-Autorin sowie Übersetzerin und schreibt für eine Vielzahl deutscher Medien.