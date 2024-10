Vor nun auch schon wieder rund 30 Jahren brachte die Gruppe Genesis mal ein Stück heraus. „Jesus, he knows me hieß das. Darin mokierte sich die Gruppe über die damals im Trend liegenden Fernsehprediger. In einer Liedzeile heißt es: „Just do as I say, don't do as I do. - „Macht, was ich Euch sage, aber macht nicht, was ich mache.“



Das Stück könnte heute noch in jedem Vorprogramm im Stadion laufen - das aber setzt Selbstironie, Größe und echte Kritikfähigkeit voraus. Und das ist nun wirklich nichts für den stromlinienförmigen modernen Fußball, denke ich. Nichts für diejenigen, die blindlings ihren Vereinsfahnen folgen und vielleicht auch nicht mehr für die Gesellschaft allgemein.