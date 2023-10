Seine Analyse war ebenso gefühllos wie bösartig: Der israelischen Regierung und allen voran Premierminister Netanjahu spiele das judenfeindliche Massaker in die Karten, so Münch. Und mehr noch: Jerusalem werde den Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas eiskalt für seine Zwecke ausnutzen. Bezeichnend: Kurz nach Veröffentlichung hatte die SZ den Text grundlegend umgearbeitet – jedoch ohne jeglichen Transparenzhinweis.

Wir rufen uns in Erinnerung: Der 7. Oktober 2023 ist wohlgemerkt der dunkelste Tag in der Geschichte des israelischen Staates und des jüdischen Volkes nach der Schoa. Noch nie wurden seit dem Holocaust mehr Juden an einem Tag ermordet. Der Judenstaat wurde auch deshalb gegründet, damit jüdische Kinder sich nie wieder in einem Wandschrank verstecken müssen, um nicht ermordet zu werden. Es ist das größte Trauma in der Geschichte Israels, aber klar: Wer profitiert? Die israelische Regierung. Natürlich.