Auf der Suche nach einem digitalen Radiergummi: Manchmal gehen peinliche Fotos, Videos und sonstige private Details im Internet „viral“. Dann können sich diese für immer und ewig in die kollektive Erinnerung globaler Server-Netzwerke einbrennen. Wenn man fortan den Namen der anvisierten Person googelt, ergänzt die Suchmaschine automatisch: „Bitch“, „pleite“, „Querdenker“. So werden Bewerbungsgespräche prekär, Tinder-Dates aussichtsloser, dagegen aufdringliche Werbung oder gar Shitstorms umso wahrscheinlicher.

Wenn die Mutter den Jungen zum Essen gerufen hätte, wäre die Suppe kalt gewesen. Auch das Gericht hatte genug gehört: Mehr als fünf Vornamen dürften es nicht sein. Das Kind selbst werde sich seine vielen Namen nicht merken können, zumal in der richtigen Reihenfolge. Andere Menschen sowieso. Um es in der IT-Sprache fragiler Server zu sagen: Hier droht ein Pufferüberlauf, ein „Buffer Overflow“. Oder haben Sie sich alle zehn Namen gemerkt?

Aus diesem Urteil lässt sich eine netzpolitisch rebellische Gegenstrategie ableiten: Nehmen wir uns alle täglich nur etwa fünf Minuten Zeit für eine konzertierte „Erinnerungsdiffusion“. Posten wir Fake News in eigener Sache: „Mein Zweitname ist Kermit, ich bin ein Fan von koreanischem K-Pop, ich liebe Camping und interessiere mich für Origami.“ Man kann sich leicht vorstellen, wie die Cookies und Algorithmen von Amazon, Instagram und Zalando steil gehen und was sie uns am nächsten Tag so alles am rechten Monitorrand anbieten werden. Auch unsere Hater werden verwirrt sein, und die Nachrichtendienste werden staunen, wenn die Suchanfrage lautet: „Wie funktioniert Plastiksprengstoff?“ oder „Wo kann ich dem IS beitreten?“