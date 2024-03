Es ist ein Hilferuf für die hungernden Menschen von Gaza. Es ist ein Hilferuf für die misshandelten israelischen Geiseln in den Tunneln der Hamas. Es ist ein Hilferuf für die Israelis, die immer noch fast jede Woche Opfer des Hamas-Terrors zu Grabe tragen müssen. Es ist ein Hilferuf für die Palästinenser im Westjordanland, die unter Siedlergewalt leben. Es ist ein Hilferuf für alle Kinder in Libanon und Nordisrael, die drohen, zum Opfer der immer wahrscheinlicher werdenden Kriegsausweitung zu werden.

Es ist ein Hilferuf, der sich besonders bitter anfühlt. Denn es ist klar, dass er gerade von denen gefeiert wird, die nach dem 7. Oktober plötzlich erstmal ganz still wurden. Die Israel immer nur als Aggressor wahrnehmen und deshalb keine Empathie für die israelischen Opfer des Hamas-Terrors aufbringen können. Dass er von anderen verurteilt wird, deren Empathie wiederum nur für die israelischen Opfer gilt, sich offenbar nach eben jenem 7. Oktober aber aufgebraucht hat. Von Menschen, die zwischen toten Kindern unterscheiden wollen, mit Begriffen wie „Befreiungskampf“ auf der einen Seite oder „Kollateralschaden“ auf der anderen. Von denen, die ihre moralisierende Integrität anhand von gebügelten Pali-Tüchern wie Mode-Accessoires tragen. Oder von konservativen Kräften, und zwar nicht nur in der AfD, die Ausländerfeindlichkeit für eine Form der Israelsolidarität halten.

Es ist ein Hilferuf der friedlichen Kräfte in Israel und Palästina. Nach dem von der Hamas verübten Massaker am 7. Oktober und angesichts des Todes und des Hungers in Gaza, wird es immer schwieriger, sich einen friedlichen Horizont auszumalen. Die Angst und der Schrecken dieser Zeit werden von zynischen politischen Kräften missbraucht und von den sozialen Medien angeheizt. Viele von uns geben sich deshalb fanatischen Fantasien hin. Fantasien, die aus einer Mischung von göttlicher Verheißung und ethnischer Säuberung bestehen. Die also anhand messianischer Rhetorik eine Schreckensvision anstreben, in der die vermeintlich andere Seite erschlagen, besiegt, vertrieben wird. Es sind die gleichen Fantasien auf beiden Seiten, nur die Rollen sind jeweils vertauscht.