Dazu müssen wir gar nicht auf die Erfahrung mit der NSDAP zurückblicken. Die AfD ist durch die Stimmung, die sie erzeugt, für viele Menschen längst gefährlich. In den ersten drei Quartalen 2023 gab es bereits mehr Angriffe auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte als im gesamten Jahr 2022. Politisch Andersdenkende müssen in Teilen Deutschlands um Leib und Leben fürchten. Rechte Hetze im Netz ist alltäglich geworden. Die Folgen einer Regierungsbeteiligung der Partei in den Ländern oder gar im Bund wären erst recht verheerend – für Geflüchtete und andere Minderheiten, für Grüne und Linke, für das Wahlrecht und das Bundesverfassungsgericht, für die Außenpolitik und die EU.

Häufig wird gegen ein AfD-Verbot auch eingewandt, es würde nichts ändern an den rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung. Natürlich nicht. Doch dieses Argument übersieht, wie sehr die AfD, gerade weil sie eine Partei ist, rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung verstärkt. Sie bekommt Geld vom Staat für Angestellte, Kampagnen und Veranstaltungen, sie hat zuhauf Mandate und dadurch Plattformen und Presserelevanz. Das bräche alles weg, würde sie verboten. Der Diskurs – und nach ihm die Einstellungen – könnte wieder etwas in die Mitte wandern, auch weil die Union weniger Druck nach rechts außen spürte.