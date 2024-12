Überlegenswert sind Hinweise, dass und wie sich psychische Erkrankungen und subjektive Radikalität in demokratiefeindlichen Einstellungen widerspiegeln können.

Wird die Politik einige dieser Ansätze für neue Vernunft im Wahlkampf beherzigen? Schaffen wir es, Gesellschaft nicht immer wieder in ‚Wir‘ und ‚die‘ einzuteilen, was Neid und Hass schürt? Als kenne niemand seine Nachbarn: den anatolischen Friseur, die osteuropäische Pflegekraft, den syrischen Schneider.

Die Debatte um Syrien nach Assad lässt erschaudern wegen übereilter Rufe nach Abschiebungen. Noch auf Wochen hinaus wird die Lage in Syrien unübersichtlich und instabil bleiben. Ein weiterer Abbau des Asylrechts und das Schüren von Angst verbieten sich daher.

Syrien Was bedeutet Assads Sturz für Syrer in Deutschland?

Ausgerechnet dort, wo die AfD ihre Hochburgen hat, im Osten, könnte vielen Menschen ein Licht aufgehen, wenn erkennbar wird, dass ihr Ärzte- und Pflegepersonal, ihre Krankenstationen und Not-OPs in der Fläche wegbrechen ohne Fachkräfte aus dem Ausland. Regionale Notstände könnten die Folge sein – und neue Spaltung. Denn Gesellschaft bedeutet immer auch soziale Dynamik, sie ist nie im Stillstand. Die Ausländer von heute sind die Gründergeneration von morgen.

Vor 45 Jahren flüchteten AfghanInnen vor der sowjetischen Invasion am Hindukusch nach Deutschland. Den beschämenden Abzug aus Afghanistan im August vor drei Jahren und der Exodus, der ihm folgte , hat Deutschland mit zu verantworten.

Nur wenige Hundert Menschen wurden tatsächlich aufgenommen. Tausende, die bereits eine schriftliche Aufnahmezusage haben, sitzen noch in Pakistan. Um sie wird jetzt politisch gerungen. Spielt die Politik hier auf Zeit?

Gerade weil das Ansehen von Politikern auf einem Tiefstand ist, der Mangel an politischen Visionen zugleich mit den Händen zu greifen und gerade weil gesellschaftlicher Zusammenhalt so fragil wie selten erscheint, lohnt es sich, an zivilgesellschaftliche Tugenden zu erinnern: