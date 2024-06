Stanisław Strasburger ist Schriftsteller, Übersetzer und Kulturmanager. Er wurde in Warschau geboren und lebt abwechselnd in Berlin, Warschau und Granada. Seine Schwerpunkte sind Europa, Erinnerung und Mobilität. Kürzlich ist in seiner Übersetzung die literarische Reportage „Mitternacht in Donezk“ erschienen. Sein aktueller Roman „Der Geschichtenhändler“ erschien 2018 auf Deutsch.

© Simone Falk