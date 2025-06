In jüngster Zeit hat dieser Begriff an Prominenz gewonnen, weil er sich gut auf einige unserer gegenwärtigen Problemlagen übertragen lässt, etwa auf den menschengemachten Klimawandel.

Regierungen und Unternehmen tun so, als ob unser gegenwärtiges, historisch beispielloses Konsum- und Wirtschaftsverhalten mit ein paar kleineren Anpassungen hier und da auf ewig fortbestehen könne. Wir wissen, dass dieses Narrativ falsch ist, und zahlen dennoch treu in Rentenkassen ein - für eine Zukunft, von der nicht klar ist, ob es sie geben wird.

Dieses So-Tun-als-ob entlastet ihn davon, sich je die Frage zu stellen, was er selbst wirklich will oder tun sollte. Unwahrhaftigkeit beruht nicht auf einem Mangel an Wissen über sich selbst. Die unwahrhaftige Person weiß, dass sie anders handeln könnte oder sogar müsste. Allerdings lässt sie dieses Wissen durch eine selbst aufrechterhaltene Spaltung des Bewusstseins nicht handlungswirksam werden. Die Wahrheit ist bekannt, wird aber nicht in das eigene Handeln integriert, weil das zu anstrengend, zu kostspielig oder zu beängstigend wäre.