Hoffmann von Fallersleben schrieb 1841 den Text vom „Lied der Deutschen“ in einer Zeit, in der Deutschland noch ein Flickenteppich aus großen, kleinen und kleinsten politisch-wirtschaftlichen und kulturellen „Einheiten“ war. Er wählte Joseph Haydns ruhig-getragene, schöne Melodie, die der Komponist in einem Streichquartett und in seiner „Kaiserhymne“ verwendete.