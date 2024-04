Alle politisch Verantwortlichen, egal ob auf kommunaler, auf Landes- oder Bundesebene, führen beständig das Ziel des Bürokratieabbaus im Munde. Aber tatsächlich werden die bürokratischen Zumutungen mehr und nicht weniger. Bis 2010 wurde beim öffentlichen Dienst tatsächlich gespart, seither wachsen die Verwaltungen wieder. Das geht aber nicht mit mehr Entgegenkommen für den Bürger einher, sondern mit mehr Obrigkeitsgehabe. Das um sich greifende "Homeoffice" führt in die Unerreichbarkeit, eine allumfassende Absicherungsmentalität in die Entscheidungsverweigerung.

Hier sind ein paar willkürlich zusammengestellte Beispiele aus Gesprächen der vergangenen Wochen. Ich kenne ein grün-alternatives Paar, beide in kleinem Rahmen selbstständig, die gleich nach Ausbruch des Ukrainekriegs Flüchtlinge in ihrem Bauprojekt aufgenommen haben. In den ersten Wochen umsonst, aus reiner Mitmenschlichkeit. Später für einen Betrag, der lachhaft ist im Vergleich zu dem, was große Sozialträger bekommen.