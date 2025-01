Ein Blick in das Lobbyregister des Bundestags zeigt, dass die mächtigsten Vertreter des Finanzsektors mehr Geld für ihre Lobbyarbeit ausgeben als jede andere Branche. Und das erzeugt Wirkung.

Alle Finanzminister der jüngeren Vergangenheit eint unabhängig vom Parteibuch eine Vorstellung. Was für die Banken gut ist, das ist auch gut für Deutschland.

So war nicht nur der kürzlich entlassene Christian Lindner stets erreichbar für die Banken und ihre Nöte. Auch der, der ihn entlassen hat, Olaf Scholz, war als Finanzminister ein enger Freund der Banken. Dessen Vorgänger Wolfgang Schäuble und Peer Steinbrück waren da nicht anders. Für die freundschaftliche Beziehung zwischen den Finanzministern und der Bankenlobby gibt es gleich mehrere Beispiele, nicht erst seit der Krise von 2008.

Als im Zuge der Finanzkrise auch deutsche Banken große Probleme bekamen, wurden sie vom Deutschen Staat gerettet. Diese Rettung kostete die deutschen Steuerzahler*innen rund 70 Milliarden Euro! Dass das so teuer war, lag auch daran, dass der damalige Finanzminister Peer Steinbrück den Banken großzügig half, anstatt wie in den USA strenge Konditionen aufzulegen.

Die Cum-Cum- und Cum-Ex-Skandale, bei denen Banken und Investoren unrechtmäßig Steuern in Milliardenhöhe zurückerstattet wurden, waren der teuerste Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik. Schaden alleine bei Cum-Cum: Rund 28,5 Milliarden Euro. Man sollte meinen, es wäre die oberste Priorität für einen Finanzminister, die Gelder zurückzuholen.

Wolfgang Schäuble sah das in seiner Amtszeit offenbar anders. 2016 sandte das Finanzministerium ein Schreiben an die Länder, mit dem die illegalen Cum-Cum-Geschäfte der Banken quasi reingewaschen wurden. Die Gelder wurden dann jahrelang nicht zurückgefordert. Ein Milliardengeschenk an die Banken.