Internationale Verträge sollten mehr Frauen- und Mädchenrechte beinhalten, Umkleidekabinen und Toiletten für Frauen müssen besser geschützt werden - und Stadtplaner:innen gerechter, empathischer und inklusiver vorgehen. Wer verlangt so etwas? Die Grünen? Die SPD? Die Linkspartei?

Weit gefehlt. Es sind Forderungen der AfD. Ja, richtig gelesen. Mit solchen Vorstößen versucht die Partei, sich ein emanzipatorisches Outfit zu verpassen: Schaut her, wir haben Frauen und Schwächere fest im Blick, wir sind modern, progressiv, feministisch und ganz anders, als manche Medien und Teile der Politik uns immer darstellen.

Mit ein wenig Googeln lässt sich leicht erkennen, was AfD-ler tatsächlich denken. Da postet Maximilian Krah, AfD-Spitzenkandidat für die diesjährige Europawahl, auf dem Portal X Sätze wie diese: „Es gibt nur zwei Geschlechter.“ Damit meint der AfD-Rechtsaußen Frauen und Männer, Trans Personen existieren für ihn nicht. Er sagt auch: „Feminismus heute ist Krebs.“

Dazu heißt es, Feministinnen hätten „kaputte Haare von zu viel Färbung“, wechselten häufig ihre Partner und seien stolz darauf, mit 22 Jahren schon drei Abtreibungen hinter sich zu haben. Die andere, die richtige Frau hingegen liebt ihre Heimat und unterstützt ihren Mann. Für den Post, der mittlerweile nicht mehr abrufbar ist, erntete die Partei so viel Wut wie Häme.

Er war trotzdem so etwas wie eine Selbstoffenbarung. Denn das Ziel hinter den vermeintlichen feministischen Offerten ist klar: Es richtet sich gegen all jene, die im AfD-Verständnis „linksgrün versifft“ sind, die sich also für Gleichberechtigung, kulturelle Vielfalt und Minderheiten einsetzen. Der sogenannte Feminismus der AfD ist ein vergiftetes Angebot, mehr noch: Er ist Antifeminismus pur. Die AfD forciert kein progressives, sondern ein reaktionäres Frauen- und Familienbild.