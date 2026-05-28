Kolumbiens Linke
Erfolgreiche Vergangenheit, unsichere Zukunft - der noch amtierende Präsident Kolumbiens Gustavo Petro wird nicht wieder antreten. Laut Verfassung ist eine direkte Wiederwahl nach einer Amtszeit ausgeschlossen. © picture alliance / NurPhoto / Camilo Moreno
Der Frieden und die alten Feinde
28:12 Minuten
Gustavo Petro ist Kolumbiens erster linker Präsident. Nach vier Jahren endet nun seine Amtszeit. Er wollte den "kompletten Frieden" – aber was bleibt von seinem Vermächtnis? Klar ist bereits: Die Gewalt im Land nahm zuletzt wieder zu.