Kolumbiens Linke

Der Frieden und die alten Feinde

28:12 Minuten Erfolgreiche Vergangenheit, unsichere Zukunft - der noch amtierende Präsident Kolumbiens Gustavo Petro wird nicht wieder antreten. Laut Verfassung ist eine direkte Wiederwahl nach einer Amtszeit ausgeschlossen. © picture alliance / NurPhoto / Camilo Moreno

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Gustavo Petro ist Kolumbiens erster linker Präsident. Nach vier Jahren endet nun seine Amtszeit. Er wollte den "kompletten Frieden" – aber was bleibt von seinem Vermächtnis? Klar ist bereits: Die Gewalt im Land nahm zuletzt wieder zu.