Wie ein Deutscher die Fußballer von Myanmar trainiert

Der Deutsche Michal Feichtenbeiner ist seit März Fußballnationaltrainer in Myanmar.

19. November 2023, 17:32 Uhr

Seit zweieinhalb Jahren herrscht in Myanmar Bürgerkrieg. Mitten in dieser Zeit trat der Deutsche Michael Feichtenbeiner dort den Posten des Fußballnationaltrainers an. Kritikern gilt er als Kollaborateur, andere loben ihn als Entwicklungshelfer.