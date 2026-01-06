Brandenburg

Bundesweit einzige SPD-BSW-Koalition ist Geschichte

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD, l.) und sein aus BSW und BSW-Fraktion ausgetretener Vize Robert Crumbach: Die SPD-BSW-Koalition ist beendet

Die SPD-BSW-Koalition in Brandenburg ist geplatzt, weil das BSW sich intern zerlegt hat. Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD will zunächst mit einer Minderheitsregierung weitermachen und strebt dann ein Bündnis mit der CDU an.