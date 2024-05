Kommentar: Ernährung und Klima

Warum die Grillparty hochpolitisch ist

04:21 Minuten So wie die meisten von uns sich heute ernähren, ruinieren wir die Umwelt als auch unsere Gesundheit, meint die Journalistin Annette Jensen. © picture alliance / dpa / Patrick Pleul

Ein Kommentar von Annette Jensen · 31.05.2024

Jeder soll essen, was er will, sagen die einen. Wenn wir uns weiterhin so ernähren wie jetzt, ruinieren wir Umwelt, Klima und unsere Gesundheit, sagen die anderen. Zu ihnen gehört die Autorin Annette Jensen, die für einen radikalen Wandel plädiert.