Bergsteigen und Klimawandel

Da ist in den letzten Jahren immer wieder auf der Zunge des Gletschers ein See entstanden. Und heuer im Sommer ist dieser See wieder entstanden und dann ist offensichtlich – das hat niemand gesehen – durch ein Loch dieses Wasser unter die Zunge geflossen und von allen Seiten bei diesen heißen Julitagen ist das Wasser gekommen. Und alles unter den Gletscher hinein.

Extrembergsteiger Reinhold Messner