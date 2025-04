Klimawandel

Lieber anpassen statt abwenden?

29:09 Minuten Mit Wasservorräten kommt man auch bei Hitze in der Regel gut voran. Aber lässt sich das auch auf den Klimawandel und dessen Folgen übertragen? © Imago / Depositphotos

Der Klimaschutz hat in der Politik keine Priorität mehr. Sollten wir also mehr Mittel darauf verwenden, uns an die Folgen des Klimawandels anzupassen? Andrea Fischer-Hotzel vom Zentrum Klimaanpassung, weiß, wie das aussehen könnte.