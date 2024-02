Therapeutisches Klettern

Die Resilienz stärken

Degenhardt, Jörg · 04. Februar 2024, 17:41 Uhr

Psychologie, Kinderheilkunde, Orthopädie: drei Bereiche, in denen therapeutisches Klettern erfolgreich eingesetzt wird. Ergotherapeutin Katharina Metha spricht darüber, was die Therapie mit dem Körper macht - und was damit erreicht werden kann.