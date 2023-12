Kleidung aus Portugal

Von Fast zu Fair Fashion

Mode "Made in Portugal" gibt es immer häufiger.

Von Christina Weise, Sina Marx, Yana Adu, Andre Zantow · 06. Dezember 2023, 18:30 Uhr

In Asien sitzen die Marktführer in der Textilherstellung. Aber "Made in Europe" holt auf. Immer mehr Modeunternehmen lassen zum Beispiel in Portugal Kleidung produzieren, weil die Nachfrage nach fairer und nachhaltiger Herstellung steigt.